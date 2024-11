Mit Chicken Police: Into the Hive erscheint heute der Nachfolger zum 2020 erschienenen und auf Steam zu 95% positiv bewerteten Chicken Police: Paint it Red! In diesem Noir Krimi schlüpfen wir in die Rolle der namesgebenden Chicken Police und lösen tierische Mordfälle.

Dabei bereisen wir viele verschiedene Locations in der Stadt Clawville und lösen Stück für Stück eine geheime Verschwörung auf, während wir auf ein buntes Ensemble von tierischen Protagonisten treffen. Diese werden unter anderen von bekannten Sprecher*innen aus Baldur's Gate 3, den Witcher-Spielen und Cyberpunk 2077 gesprochen.

Das Spiel erscheint vorerst auf Steam. Dort könnt ihr Chicken Police: Into the Hive auch per Demo ausprobieren. Versionen für PS4/5, Xbox Series und Nintendo Switch sollen später folgen.