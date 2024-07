In diesem neuen Horrorspiel werdet ihr von einer gruseligen Puppe verfolgt

Ein verlassenes Haus, eine aggressive Mörderpuppe und etliche vertrackte Rätsel: Das sind die Zutaten von Puppet House. Ihr schlüpft in die Rolle von Detective Rick, der das mysteriöse Verschwinden von Bewohner*innen eines kleinen Ortes untersuchen soll.

Schnell führen ihn seine Ermittlungen in das verlassene Haus eines Bauchredners, das spätestens in dem Moment zum Albtraum wird, in dem Rick dort eingeschlossen wird. Jetzt gilt es nicht nur, zahlreiche Rätsel zu lösen, um aus dem Anwesen zu fliehen, sondern dabei auch einer gruseligen Puppe auszuweichen, die es offenbar auf den Detective abgesehen hat.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Puppet House machen. Der Titel soll noch 2024 für PC (Steam) erscheinen, Versionen für PS5 und Xbox Series X/S folgen später.