In diesem neuen Indie-RPG rettet ihr als epischer Held eine Fantasywelt - mit eurer Angel und Magie

Das Angel-RPG Nice Day For Fishing hat einen Releasetermin! Ab dem 29. Mai 2025 könnt ihr auf PS5, Nintendo Switch und PC loslegen, wie exklusiv auf der großen FYNG-Show 2025 von Entwickler FusionPlay bekannt gegeben wurde. Mehr zum Spiel erfahrt ihr hier.

Das Spiel steckt euch in die Haut des unscheinbaren Fischers Baelin. Dessen Fantasywelt wird von finsteren Mächten bedroht und er ist der einzige, der sich dem Unheil in den Weg stellen kann. Dafür tut er das, was er am besten kann: angeln.

Im Zentrum steht deswegen der Fischfang, allerdings sammelt ihr nicht nur neue, schuppige Exemplare, sondern müsst mit eurer treuen Angel auch Bosskämpfe bestreiten, die Vorbereitung und präzise Timings von euch verlangen. Mit unterschiedlichen Ködern, Schnüren und anderen Items rüstet ihr Baelin nach und nach auf, um der beste Anglerheld zu werden, den die Welt jemals gesehen hat.

