Exklusiv: Angel-RPG Nice Day For Fishing enthüllt Releasetermin in unserer großen FYNG-Show

In Nice Day For Fishing rettet ihr die Welt mit eurer Angel.

Entwickler: FusionPlay, Genre: RPG, Release: 29. Mai 2025, Plattformen: PS5, Nintendo Switch, PC

Was passiert, wenn die Welt untergeht und die einzige Person, die etwas dagegen unternehmen kann, ist der Fischer eines Fantasy-Dorfs? Dieser spannenden Frage widmet sich das Angel-RPG Nice Day For Fishing und jetzt wissen wir auch, wann es losgeht.

Releasedatum des Angler-RPGs in FYNG Show enthüllt

Ab dem 29. Mai 2025 auf PS5, Nintendo Switch und PC könnt ihr eure Angelruten auswerfen, wie Indie-Entwickler FusionPlay im Rahmen unseres großen Find Your Next Game Showcases enthüllt hat, live auf der CAGGTUS in Leipzig.

Schaut euch hier den Trailer an:

2:20 In diesem neuen Indie-RPG rettet ihr als epischer Held eine Fantasywelt - mit eurer Angel und Magie

Autoplay

Vom 11. bis 13. April könnt ihr auch selbst beim Leipziger Messegelände vorbeikommen, uns an der Bühne “Hallo” sagen und verschiedene kommende Spiele ausprobieren – darunter auch A Nice Day for Fishing!

Alternativ könnt ihr während des Events natürlich jeder Zeit auf Twitch.tv/gamestar oder – Trommelwirbel – unserer neuen Event-Seite auf Steam vorbeischauen! Ziemlich schick, was?

Was ist A Nice Day For Fishing?

Die Story von A Nice Day For Fishing dreht sich um den unscheinbaren NPC Baelin. Nachdem sein Heimatland Azerim von einer bösen Macht heimgesucht wird, ist er der Einzige, der es mit den Eindringlingen aufnehmen kann. Um das zu schaffen, bleibt ihm nur auf das zu setzen, was er am besten kann: angeln!

Ihr erkundet die 2D-Sidescrolling-Welt über und unter der Wasseroberfläche, erfüllt Quests und schaltet mit der Zeit neue Fähigkeiten und Zauber frei. Im Zentrum steht die Angel-Mechanik, mit der ihr sogar Kämpfe bestreitet.

Je nachdem, wer sich euch in den Weg stellt, müsst ihr beispielsweise die richtigen Köder auswählen und Timings perfekt abstimmen. Eure Ausrüstung passt ihr mit neuen Angelhaken, Schnüren oder Werkzeugen wie Bohrern an.

Im Laufe der Zeit schreitet ihr in der Geschichte voran, vervollständigt eure Fischsammlung und helft Baelin dabei, zum besten Helden-Angler in ganz Azerim zu werden. Außerdem könnt ihr dem kleinen Städtchen Honeywood mit Crafting und Gebäuden zu neuem Glanz verhelfen.

Das Projekt entstand im Rahmen einer Webvideo-Produktion der neuseeländischen Gruppe Viva La Dirt League. Falls ihr die Videoreihen um den "Epic NPC Man" bereits kennt, werdet ihr Baelin und die Charaktere aus dem Trailer womöglich wiedererkennen.

Was denkt ihr: Klingt ein Angel-RPG mit Fantasy-Setting nach was für euch?