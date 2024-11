In diesem neuen Spiel seid ihr ein Goblin, der im Müll nach wertvollen Schätzen sucht

Mit Trash Goblin erscheint diese Woche ein neues Indiespiel von Entwickler Spilt Milk Studios. Darin schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Goblins, der in einer Fantasy-Stadt ein kleines Geschäft eröffnet. In eurer Werkstatt durchwühlt und untersucht ihr vermeindlichen Müll nach wertvollen Items und Materialien. Dafür müsst ihr weggeworfene Gegenstände mit verschiedenen Werkzeugen bearbeiten.

Je nach Verschmutzung müsst ihr unterschiedlich vorgehen. Außerdem ist es wichtig alle Gegenstände wie Krüge, Zangen, magische Utensilien und was ihr eben so alles findet in Schuss zu bringen! Immerhin will eure Kundschaft möglichst schicke Ware kaufen und kommt manchmal sogar mit speziellen Wünschen zu euch. Ihr könnt auch Gegenstände mitmiteinander verbinden oder aus gefundenen Teilen craften und so eigene, hochwertigere Produkte anbieten. Mit verdientem Geld könnt ihr euren Laden ausbauen und neue Werkzeuge für erweiterte Möglichkeiten kaufen.

Trash Goblin erscheint am 6. November 2024 bei Steam im Early Access.