In diesem schicken Koop-Actionspiel schlüpft ihr in die Rolle von Robin Hood und Little John

Gangs of Sherwood ist ein neues Koop-Actionspiel von Appeal Studios und Nacon, das am 19. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Alleine oder zusammen mit bis zu drei weiteren Spieler*innen tretet ihr dabei gegen die Armeen des fiesen Sheriffs von Nottingham an.

Bei den Charakteren habt ihr die Wahl zwischen Robin Hood, Little John, Marian und Bruder Tuck. Wie in der Vorlage ist auch hier das Ziel, von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben. Wenn dabei allerdings noch etwas Gold übrig bleibt, könnt ihr es in neue Items und Upgrades investieren.

Jede Spielfigur hat einen eigenen Spielstil, Robin Hood ist als Bogenschütze eher für den Fernkampf geeignet, während Little John im Nahkampf Schaden austeilt. Die verschiedenen Fähigkeiten könnt ihr im Koop kombinieren und so starke Synergien entdecken.