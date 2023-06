In diesem schicken Shooter kämpfen Hexen gegen die Kirche - und ihr seid mit Shotguns dabei!

Witchfire ist ein düsterer Ego-Shooter von den Machern von The Vanishing of Ethan Carter, der am 20. September in den Early Access startet. Der Titel erscheint exklusiv im Epic Game Store und schickt euch in eine Dark Fantasy-Welt, in der ihr gegen Skelette, Zombies und andere Monster antretet. Neben Schusswaffen gehören auch magische Fähigkeiten zum Angriffs-Arsenal.

Ihr wollt alle Ankündigungen vom Summer Game Fest?In unserer ausführlichen Übersicht zum Event könnt ihr euch alle Infos noch einmal in Ruhe durchlesen