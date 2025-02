In diesem Spiel dekoriert ihr euren eigenen VW-Bus und macht ihn zu eurem gemütlichen Zuhause

In Camper Van: Make it Home lebt ihr in einem kleinen VW-Bus und reist damit durch verschiedene Szenarien. Hauptsächlich kümmert ihr euch darum, dass es in eurem kleinen Camper richtig gemütlich wird und ihr all eure Habseligkeiten in dem wenigen Platz unterkriegt.

Das Gameplay erinnert dabei zum Beispiel an Unpacking. Wie in einem Puzzle findet ihr den idealen Platz für verschiedene Items und dekoriert Fahrzeug und Außenbereiche nach euren Wünschen. Die Level unterscheiden sich durch Umgebungen wie Wälder, Strände oder verschneite Orte.

Falls euch das Setting anspricht, aber ihr eher Lust auf ein Open World-Survivalspiel habt, dann solltet ihr mal einen Blick auf Outbound werfen. Darin fahrt ihr ebenfalls mit einem VW-Bus durch die Wildnis, könnt euch allerdings frei bewegen, erkunden und baut euer treues Gefährt nach und nach mit neuen Technologien aus. Schaut hier den Trailer zu Outbound.

Camper Van: Make it Home ist für Steam angekündigt. Dort könnt ihr auch schon eine kostenlose Demo ausprobieren.