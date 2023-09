In diesem stylischen Shooter müsst ihr zum Nachladen den Körper wechseln

Memory Lost ist ein neuer Cyberpunk-Shooter, der noch 2023 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erscheinen soll. Der Titel setzt auf eine spannende Mechanik: Ihr könnt nämlich Körper und Geist eurer Feinde übernehmen. So kommt ihr nicht nur zu neuer Munition und Vitalität, sondern auch an spezielle Fähigkeiten.

Gespielt wird aus der Top-Down-Perspektive, Medi-Kits gibt es nicht und in jeder Waffe steckt nur ein Magazin. Habt ihr euer Schießeisen also leer geschossen oder steht kurz vor dem Game Over, solltet ihr schnellstmöglich in den Körper einer anderen Spielfigur springen.

Diese Shifts könnt ihr natürlich auch taktisch einsetzen oder die stärksten Waffen eurer Feinde einfach gegen sie einsetzen. Die Story dreht sich Setting-typisch um mächtige Organisationen, die über eine düstere Metropole herrschen.