In Farm Together baut ihr gigantische Bauernhöfe und ladet eure Koop-Freunde ein - oder gleich alle

In der Bauernhof-Simulation Farm Together startet ihr mit fast nichts und arbeitet euch zum Großbauern oder Großbäuerin nach oben. Besonders ist hier der Online-Modus. Ihr könnt alleine spielen oder ihr entscheidet euch dazu eure Farm zu öffnen. Neben einem Koop-Modus für eure Freunde gibt es auch die Möglichkeit, euer Werk der Öffentlichkeit zugänglich machen. Mit einem Rechtesystem könnt ihr hier selbst entscheiden, was für euren Besuch erlaubt ist und was nicht.

Farm Together gibt es für Nintendo Switch, PC, PlayStation und Xbox.