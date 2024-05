In 'Ich bin eine Spinne, na und?' wird eine Schülerin als kleine Spinne wiedergeboren

In einem Moment befindet sich die namenlose Schülerinaus 'Ich bin eine Spinne, na und?' noch im Unterricht und im nächsten wacht sie plötzlich im Körper einer kleinen Spinne in einer anderen Welt wieder auf. Das ist jedoch nicht alles, sie befindet sich nämlich inmitten blutrünstiger Monster und anderer Spinnen, die ihr an den Kragen wollen.

Doch durch das Bekämpfen und Essen anderer Lebewesen realisiert sie, dass sie neue Fähigkeiten erwerben und sogar im Level aufsteigen kann. Als kleine Spinne muss die ehemalige Schülerin sich nun in der neuen Welt zurechtfinden.

Ich bin eine Spinne, na und? ist auf Crunchyroll verfügbar und die erste Staffel umfasst 24 Folgen, die komplett auf Deutsch vertont sind. Alternativ könnt ihr den Anime auch in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln anschauen. Ob es eine zweite Staffel geben wird, ist bisher noch nicht bekannt.