In Inner Ashes erkundet ihr als an Alzheimer erkrankter Förster die Beziehung zu eurer Tochter

Inner Ashes ist ein neues Rätselabenteuer, das am 30. Juni für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und den PC erschienen ist. Der Titel versetzt euch in die Rolle von Henry, einem Förster, bei dem Alzheimer in einem frühen Stadium diagnostiziert wurde.

Ihr erforscht aus der First-Person-Perspektive Henrys Geist und Umwelt, lernt dabei die Schwierigkeiten kennen, mit denen Alzheimer-Patienten konfrontiert sind und versucht herauszufinden, wieso der Kontakt zwischen Henry und seiner Tochter Enid abgebrochen ist.

Das Gameplay besteht in erster Linie aus kleinen Rätseln. Mal betretet ihr dabei direkt Henrys Geist und betretet Trauminseln, die die verschiedenen Stadien der Erkrankung symbolisieren. Ihr müsst euch aber auch in der echten Welt zurechtfinden und nutzt dabei Techniken, die so auch in der Therapie genutzt werden, um eure Erinnerungen zurückzuholen.