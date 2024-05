In Re:Zero Staffel 3 haben es Subaru und Emilia mit gefährlichen neuen Gegnern zu tun

Die dritte Staffel von Re:Zero - Starting Life in Another World stellt Subara und Emilia vor neue Herausforderungen. So muss Subara sich mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen auseinandersetzen, während wir einen tieferen Einblick in Emilias Ambitionen bei der königlichen Auswahl bekommen.

Um was geht's in Re: Zero? Die Geschichte handelt von einem jungen Mann namens Subaru Natsuki, der aus dem Nichts in eine fremde mystische Welt gerufen wird. Kurze Zeit nachdem er in dieser neuen Welt ankommt, wird er beim Versuch, einer jungen Elfe zu helfen, umgebracht - nur um einige Sekunden darauf wiedergeboren zu werden, bevor er erneut kurz darauf getötet wird.

Nachdem er noch einige weitere Male durch Unglücksfälle zu Tode kommt, stellt er fest, dass er die Fähigkeit dazu hat, in der Zeit zurückzureisen, wenn er stirbt und als einziger seine Erinnerungen behält. Mit dieser neuen Erkenntnis versucht er weiterhin, der Elfe Emilia zu helfen.