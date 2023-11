In The Invincible könnt ihr jetzt einen faszinierenden Alien-Planeten erkunden

The Invincible ist ein neues Abenteuerspiel, das am 6. November für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen ist und auf dem Roman 'Der Unbesiegbare' (1964) von Stanislaw Lem basiert. Wie in der Vorlage, landet ihr auf dem unerforschten Planeten Regis III und versucht eine vermisste Crew zu finden.

Der Stil des Spiels ist einzigartig und bunt, auf dem Planeten gibt es fremde Organismen und Phänomene zu entdecken. Natürlich gibt es auch ein finsteres Geheimnis, dass das Verschwinden der Crew erklärt und in das ihr hineingezogen werdet. Der Launch-Trailer stimmt euch auf die Stimmung des Titels ein.

Unser Test-Video zu The Invincible findet ihr auf YouTube.