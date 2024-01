Indiana Jones und der Große Kreis hat das Zeug zum Blockbuster-Hit

Indiana Jones und der große Kreis soll noch 2024 für PC und Xbox erscheinen und setzt genau wie die großen Kinovorbilder auf eine Mischung aus abwechslungsreichen Gebieten, vielen Rätseln, Gefechten und Klettereien. Entwickler MachineGames setzt dafür ihr Können, das sie mit den Wolfenstein-Titeln gesammelt haben, ein und scheint die perfekte Lizenzumsetzung für ihre Art Spiele gefunden zu haben.

Dr. Jones rutscht wie so oft eher zufällig in sein neuestes Abenter, das zwischen den Filmen Jäger des verlorenen Schatzes und Der letzte Kreuzzug stattfindet. Er beobachtet einen Diebstahl im Marshall College, bei dem ein riesiger Schurke ein scheinbar unwichtiges Artefakt mitgehen lässt.

Aber warum klaut er das? Was haben die vielen historischen Stätten auf der Welt damit zu tun? Das finden wir in diesem Indy-Spiel heraus. Spielerisch erinnert das Gameplay stark an Wolfenstein. So setzt Der große Kreis etwa auf die Ego-Perspektive und gibt die Entscheidung über die Vorgehensweise an uns ab. Ob wir laut ballern oder leise schleichen ist uns überlassen. Was es sonst noch über das Spiel zu wissen gibt, erfahrt ihr in dieser Vorschau.