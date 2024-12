Indiana Jones und der Große Kreis will endlich das einfangen, was selbst die letzten beiden Filme nicht mehr schafften. Das Action-Adventure, das am 9. November 2024 für PC und Xbox Series erscheint und 2025 für PS5, will endlich wieder die Magie entfesseln, die die ersten drei Abenteuer so einzigartig machten.

Entsprechend schlüpfen wir erneut in die Rolle eines jüngeren Indiana Jones und reisen erneut um die halbe Welt, um die Deutschen von einem gefährlichen Pan abzuhalten.

Doch wie gut kann ein Indy-Spiel sein, wenn wir den Helden kaum noch sehen? Wir zeigen euch im Test, wieso der Archäologe noch lange nicht zum alten Eisen gehört, worauf ihr euch bei Der Große Kreis freuen könnt und was das Abenteuer nicht bieten kann.