Infinity Nikki: Release-Termin des Open World-Spiels für PS5 jetzt offiziell bestätigt

Das kommende Open World-Spiel Infinity Nikki hat jetzt ein offizielles Releasedatum! Am 5. Dezember 2024 geht's los. Ihr übernehmt im kostenlosen Cozy-RPG die Rolle von Protagonistin Nikki, die gemeinsam mit ihrem Katzenbegleiter Momo eine farbenfrohe Fantasywelt erkundet.

Was das Gameplay in der offenen Welt betrifft, bedient sich das Entwicklerteam unter anderem bei Zelda: Breath of the Wild. Das ist auch kein Zufall, denn Zelda-Veteran Kentaro Tominaga ist auch am Spiel beteiligt. Für Erkundung und Kämpfe sind eure Kostüme besonders wichtig. Die kommen mit verschiedenen Fähigkeiten daher und lassen euch beispielsweise Schweben oder Schrumpfen, was euch Zugang zu versteckten Ressourcen und Items verschafft. Crafting ist auch mit dabei. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Infinity Nikki erscheint am 5. Dezember 2024 für PS5, PC und Mobile.