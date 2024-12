Diese Woche erscheint Infinity Nikki für PS5, PC und Mobile. Am 5. Dezember geht es los! Vorher hat Entwickler Infold Games einen neuen Trailer veröffentlicht, der ein genaueres Licht auf die Geschichte des Open-World-Adventures wirft. Außerdem könnt ihr einen Blick auf den Antagonisten werfen, der die bunte Märchenwelt Miraland ins Dunkel stürzen will.



