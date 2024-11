Infinity Nikki - Release, Preis und Mikrotransaktionen: Alle Infos zum Open-World-Adventure für PS5

Infinity Nikki: Alle Infos zu Release, Preis, Mikrotransaktionen und Gameplay.

Das Open World-Spiel Infinity Nikki will Cozy-Fans mit einer bildhübschen Fantasywelt, von Zelda inspirierter Erkundung und jeder Menge magischer Kleider verzaubern. Dafür hat sich Entwickler Infold Games prominente Unterstützung geholt. In diesem Artikel fassen wir für euch alle wichtigen Infos zum Start noch einmal zusammen.

Um einen Eindruck von der bunten Spielwelt zu bekommen, schaut euch am besten zu erst den Gameplay-Trailer an:

2:09 Infinity Nikki: Release-Termin des Open World-Spiels für PS5 jetzt offiziell bestätigt

Release, Preis und Plattformen von Infinity Nikki

Infinity Nikki ist bereits der fünfte Teil einer Reihe, die bisher auf iOS und Android zu Hause war. Das neue Spiel setzt dagegen auf aktuelle Unreal Engine 5-Grafik und einen Release auf den großen Bildschirmen zu Hause.

Release: 5. Dezember

5. Dezember Plattformen: PS5, PC, Mobile

PS5, PC, Mobile Preis: Free-to-Play

Free-to-Play Mehrspieler: Nein

Was ist mit Nintendo Switch und Xbox? Bisher gibt es keine offizielle Ankündigung für einen Release auf Nintendo- oder Microsoft-Konsolen.

Falls ihr bisher noch nie von der Nikki-Reihe gehört habt, wird euch das Interesse am neuesten Ableger womöglich überraschen. Bisher meldet Infold Games auf der offiziellen Website über 34 Millionen Vorregistrierungen. Das ist auch für ein kostenloses Spiel auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer.

Setting und Gameplay von Infinity Nikki

Ihr übernehmt die Rolle von Protagonistin Nikki, die mit ihrem Katzenbegleiter Momo in das magische Miraland reist. Hier erwartet euch ein waschechtes Open-World-Adventure.

Ihr erkundet das bunte Fantasyland, trefft verschiedene NPCs für die ihr Aufgaben erfüllt und entdeckt versteckte Geheimnisse, die ihr nur mit besonderen Fähigkeiten erreichen könnt.

Magie ist in Infinity Nikki an bestimmte Outfits geknüpft, die ihr sowohl finden als auch herstellen könnt. Ressourcen sammeln gehört auch zum Gameplay-Loop dazu.

Mit dabei sind außerdem Echtzeit-Kämpfe gegen Monster der Dunkelheit. Ein knallhartes Soulslike solltet ihr aber natürlich nicht erwarten.

Magische Outfits geben euch Fähigkeiten wie eine Fallschirm-Blume zum Erkunden.

Einige Outfits und Fähigkeiten sind bereits bestätigt:

Wind of Purity: Ermöglicht einen Angriff zum Vertreiben von dunkler Essenz

Ermöglicht einen Angriff zum Vertreiben von dunkler Essenz Bubbly Voyage: Schwebt mit Seifenblasen für einen kurzen Moment

Schwebt mit Seifenblasen für einen kurzen Moment Bye-Bye Dust: Ihr könnt Tiere streicheln und bekommt dafür wertvolle Materialien

Ihr könnt Tiere streicheln und bekommt dafür wertvolle Materialien Rippling Serenity: Ihr könnt angeln

Ihr könnt angeln Afternoon Shine: Nutzt einen Köcher um Insekten zu fangen

Wie ihr sehen könnt, verstecken sich auch Features hinter spezieller Kleidung, die innerhalb der Cozy-Bubble zum Standard-Repertoir gehören. Ihr werdet also sehr häufig das Outfit wechseln, was typisch für die Nikki-Reihe ist. Als Genre fällt deswegen gerne auch der Begriff “Dress-Up-Adventure”.

Der Zelda-Einschlag ist kein Zufall. Der sehr freie Ansatz beim Erkunden der weitläufigen Welt erinnert beispielsweise an The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das liegt vermutlich daran, dass Kentaro Tominaga an Infinity Nikki beteiligt ist.

Der Nintendo-Veteran hat bereits an Zelda: Twilight Princess und Zelda: Skyward Sword mitgearbeitet. Außerdem war er als Director für die Erweiterungen von Breath of the Wild zuständig.

In der Spielwelt trefft ihr auf NPCs und Wesen, bei denen ihr handeln oder Quests erfüllen könnt.

Mikrotransaktionen in Infinity Nikki

Machen wir es kurz: Euch erwarten Mikrotransaktionen und ein Gacha-System, mit dem ihr, basierend auf zufälligen Mechaniken, neue Kleidungsstücke freischalten könnt. Ob die Ingame-Shop-Outfits auch Gameplay-relevante Fähigkeiten mit sich bringen, bleibt abzuwarten. Basierend auf bisherigen User-Berichten aus der Beta sieht es aber nicht danach aus.

Was ist Gacha? Das Wort geht auf japanische Automaten zurück, die ihr seit den 1960ern unter anderem in Tokyo an jeder Ecke findet. Sie enthalten in der Regel kleine Figuren in Kapseln, die gegen einen Geldbetrag (meistens umgerechnet zwischen 1 bis 5 Euro) zufällig ausgespuckt werden. Wer eine spezifische Belohnung haben will, muss also unter Umständen oft sein Glück versuchen und mehr Geld versenken, bis der gewünschte Gegenstand rausploppt.

Falls ihr Genshin Impact oder Honkai: Star Rail kennt, wisst ihr ungefähr, wohin die Reise geht. Mit speziellen Währungen wie blauen und pinken Kristallen zieht ihr normale oder limitierte Banner, die wiederum die Chance auf seltene Outfits versprechen. Kristalle könnt ihr durch das Erfüllen bestimmter Aufgaben im Spiel verdienen oder gegen Echtgeld kaufen.

Die Seltenheit eines Outfits wird in Sternen angegeben. Um ein Item der maximalen 5-Sterne-Stufe zu bekommen, standen die Chancen in einem vergangenen Beta-Event von Infinity Nikki recht schlecht bei 1,5 Prozent. Die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten könnt ihr euch im Spielmenü einblenden lassen.

Außerdem gibt es eine Art “Sicherheitsnetz”. Alle 20 Versuche wird ein 5-Sterne-Item garantiert. Alle 10 Versuche bekommt ihr mindestens ein 4-Sterne-Teil.