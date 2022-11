Inscryption - Der Horror-Deckbuilder kommt schon bald auf die Nintendo Switch

Inscryption ist ein gruseliger Deck-Builder mit Roguelike-Mechaniken, der 2021 für PC und Mitte des Jahres für PS4 und PS5 erschienen ist. Mit einem Trailer wurde jetzt auch eine Version für die Nintendo Switch angekündigt, die ab dem 1. Dezember erhältlich ist.

Im Spiel werdet ihr in einer finsteren Waldhütte festgehalten und zu einem makabren Spiel gegen einen alten Mann gezwungen. Ihr spielt Karten, es gibt aber auch Puzzle- und Escape Room-Elemente. Was den Titel so besonders macht, verrät euch Samara in ihrem Artikel.