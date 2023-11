inZOI - So beeindruckend könnten Die Sims in der Unreal Engine 5 aussehen

inZOI ist eine neue Lebenssimulation vom südkoreanischen Publisher KRAFTON, die dank der Unreal Engine 5 absolut beeindruckend aussieht. Das Gameplay erinnert stark an Die Sims. Ihr erstellt also eigene Charaktere, baut ihnen Häuser oder Wohnungen und begleitet sie in ihrem Alltag. Einen Releasetermin gibt es aber noch nicht.