InZOI: So fantastisch sieht der Sims-Konkurrent aus Südkorea aus

InZOI ist eine kommende Lebenssimulation des koreanischen Entwicklerstudios Krafton, die es mit der beliebten 'Die Sims'-Reihe aufnehmen möchte.

Ihr steuert also das Leben eurer sogenannten Zoi, die ihr in einem umfangreichen Editor selbst erstellen könnt. Die Charaktere gehen arbeiten, einkaufen, verlieben sich und versuchen, die Karriereleiter nach oben zu klettern. Dank der Unreal Engine 5 sieht der Titel dabei sehr realistisch aus. In einem längeren Video haben die Entwickler*innen jetzt eine Reihe von Features vorgestellt.

InZOI wird für den PC entwickelt, hat aber noch keinen finalen Releasetermin,