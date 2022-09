It Takes Two - Trailer kündigt den Koop-Kracher für Nintendo Switch an

Bereits auf PlayStation, Xbox und PC sorgte das Koop-Spiel It Takes Two für Furore, jetzt wird der Titel auch für Nintendo Switch umgesetzt. Der Hit aus dem Hause Hazelight Studios ist auch auf dem Nintendo-System ausschließlich zu zweit spielbar und versetzt euch in die Rollen des Ehepaares Cody und May die durch eine ganze Reihe von kuriosen Ereignissen und Situationen ihre Ehe kitten.

Der Release der Switch-Version ist für den 4. November geplant,mehr Infos zum Spiel findet ihr in unserem Test von It Takes Two für PlayStation und Xbox.