Jede Menge Dinos und endlich mehr Baufreiheit: Jurassic World Evolution 3 krempelt alles um

Das Leben findet einen Weg - und das zum inzwischen dritten Mal. Jurassic World Evolution 3 wurde kürzlich beim Summer Game Fest umfassend enthüllt und wird schon in wenigen Monaten aus dem Käfig gelassen. Am 21. Oktober erscheint das Aufbauspiel von Frontier für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Wir haben das Spiel bereits in Aktion gesehen, wenn wir auch noch nicht selbst spielen konnten. Aber wir können euch in diesem Video trotzdem so einiges darüber verraten, was sich in den vier Jahren seit Jurassic World Evolution 2 alles getan hat und so viel sei schon gesagt: Einige der größten Kritikpunkte am Vorgänger soll das neue Dino-Aufbauspiel dieses Mal aus dem Weg schaffen.