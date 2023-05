Jetzt gibt's Battle Royale-Shooter wie Apex Legends sogar schon als Brettspiel

Der erfolgreiche Battle-Royale-Shooter Apex Legends bekommt ein eigenes Brettspiel, in dem ihr mit bis zu 4 Spieler*innen spannende Gefechte austragen könnt. Aktuell läuft eine Kickstarter-Kampagne, mit der das Spiel finanziert werden soll. Die ersten Ziele wurden dabei schon erreicht.

Das Tabletop kommt in der Grundversion mit kleinen Miniaturen von Bangalore, Wraith, Bloodhound und Gibraltar. Andere Legenden wie Loba, Pathfinder oder Lifeline werden in Erweiterungspacks angeboten. Gespielt wird auf einem modularen Spielfeld. So könnt ihr das Terrain für jede Runde ändern und habt so jedes Mal ein anderes Spielerlebnis.

Wie in der Vorlage gibt es Lootboxen, Versorgungsabwürfe und Spezialfähigkeiten. Auch der sich langsam schließende Ring wird simuliert, ein Hauch Battle-Royale ist also auch im Tabletop zu spüren.