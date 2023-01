Joe Wander and the Enigmatic Adventures - Neuer Plattformer erinnert an Indiana Jones

Joe Wander and the Enigmatic Adventures ist ein neuer Plattformer von Frozen Pixel, der am 3. Februar auf dem PC und am 23. Februar für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Die Hauptfigur Joe Wander erinnert dabei stark an die Filmikone Indiana Jones. Mit Hut, Weste und Peitsche ist das Cosplay nahezu perfekt.

Im Spiel müsst ihr ebenfalls aufregende Abenteuer überleben und dabei neben Geschicklichkeit offenbar auch Köpfchen beweisen. Mit der Peitsche könnt ihr etwa Boxen hinter euch herziehen oder an bestimmten Punkten schwingen. So gilt es, Rätsel zu lösen und Schätze zu finden.