Jujutsu Kaisen Cursed Clash - Weitere Charaktere aus dem Fighting-Game vorgestellt

Langsam rückt der Release von Jujutsu Kaisen Cursed Clash, dem ersten Spiel zu einer der beliebtesten Anime-Serien der letzten Jahre, näher. Ab dem 2. Februar könnt ihr euch auf PS4, PS5, den Xbox-Konsolen und PC mit dem Fighting Game vergnügen und einen Teil der Story nachspielen.

Nach und nach stellen die Entwickler*innen die im Spiel vertretenen Charaktere vor. Jetzt wurden mit einem Trailer Aoi Todo, Jogo und Hanami enthüllt. In Cursed Clash tragt ihr Duelle immer in 2-gegen-2-Matches aus. Optisch ist der Titel nah an der Vorlage gehalten.