Jujutsu Kaisen-Fans aufgepasst: Das erste Spiel zum beliebten Anime ist jetzt da!

Jujutsu Kaisen gehört zu den beliebtesten Anime-Umsetzungen der letzten Jahre. Mit Jujutsu Kaisen Cursed Clash ist jetzt das erste Spiel dazu erschienen.

Dabei handelt es sich um ein Fighting-Game, in dem ihr mit einer großen Auswahl an bekannten Kämpfer*innen in actionreichen 2v2-Gefechten antreten könnt. Optisch ist der Titel nah an der Anime-Vorlage gehalten. Neben dem Story-Mode könnt ihr natürlich auch im Multiplayer antreten.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash ist am 2. Februar für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen.