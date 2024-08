Kaiju No. 8: Staffel 2 hat einen Release-Zeitraum - vorher kommt aber noch eine Sonderfolge

Kaiju No. 8 hat sich in der vergangenen Anime-Saison als eine der beliebtesten Serien etabliert. Da die Geschichte nach der ersten Staffel aber noch nicht vorbei ist, warten jetzt viele auf die Fortsetzung.

Die Macher haben deshalb jetzt passend zum Kaiju No. 8-Fanday einige besondere Ankündigungen gemacht. Somit ist jetzt bekannt, dass die zweite Staffel 2025 an den Start gehen wird. Aber spannender ist, dass sich gleichzeitig auch noch eine Zusammenfassung der ersten Staffel und eine besondere Folge in Produktion befinden. Letztere hört auf den Namen Hosina's Day Off (Hosinas freier Tag) und lässt eher auf ein kleines Comedy-Spin-Off hoffen bei dem es um Satoru Hoshina geht. Genaue Infos oder einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Alle Infos zu der 2. Staffel von Kaiju No. 8 findet ihr hier.