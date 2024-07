Kaiju No.8 Staffel 2 ist offiziell angekündigt und teast bereits einen neuen Charakter an

Kafkas Kampf gegen gefährliche Monster-Gegner in Kaiju No. 8 ist noch lange nicht vorbei. (Bild: © Production I.G)

Kaiju No. 8 hat mit seiner Monster-Action einen starken Start in der Frühling-Anime-Saison hingelegt. Zusammen mit Demon Slayer, in dem es um Dämonen statt Monster geht, gehört der Neuling bei den Shonen-Serien zu den beliebtesten Animes im Frühling.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt. Schaut also immer mal wieder vorbei.

Wann erscheint Kaiju No. 8 Staffel 2? Alle wichtigen Infos zum Release, Streamingdienst und Episodenzahl

Wann erscheint die neue Staffel? Vermutlich im Jahr 2025

Vermutlich im Jahr 2025 Wo ihr die neue Staffel anschauen könnt: Wahrscheinlich wieder auf Crunchyroll

Wahrscheinlich wieder auf Crunchyroll Episodenanzahl und -dauer: Vermutlich zwischen 12 und 25 Folgen

Vermutlich zwischen 12 und 25 Folgen Vertonung: Vermutliche Fortsetzung der deutschen Vertonung und japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Offizielle Ankündigung und Teaser-Video zu Kaiju No. 8 Staffel 2 und Teaser zu einem neuen Charakter im Anime

Am 29.06.2024 veröffentlichte Crunchyroll offiziell einen Teaser, der die Produktion der zweiten Staffel von Kaiju No. 8 ankündigte. Dadurch wurde also eine zweite Staffel der beliebten Anime-Serie offiziell bestätigt.

Hier könnt ihr den Teaser ansehen:

Das Video zeigt kleine Ausschnitte der Schauplätze der ersten Staffel von Kaiju No. 8 und deutet bereits auf die nächste Arc von Kafkas Abenteuer hin. Dabei wird nochmal auf einen Charakter eingegangen, der in der letzten Folge der ersten Staffel sein Debüt feierte.

“Erste Division, Abmarsch.” Koki Uchiyama als Narumi Gen

Crunchyroll weist mehrfach darauf hin, dass Koki Uchiyama die Rolle von Narumi Gen, dem siebten Kapitän der ersten Division des Verteidigungstrupps in Kaiju No. 8, übernehmen wird. Der Teaser deutet bereits an, dass Narumi eine weitaus wichtigere Rolle in der Fortsetzung haben wird, als es auf den ersten Blick aussieht.

1:55 Neuer Kaiju No. 8-Trailer zeigt Kafka in seiner Monsterform

Kaiju No. 8 Staffel 2 womöglich schon Ende dieses Jahr

Offiziell gibt es keine weiteren Informationen zur zweiten Staffel abseits der offiziellen Ankündigung. Der restliche Cast zu den neuen relevanten Charakteren in der zweiten Staffel, die Episodenzahl sowie das genaue Release-Datum sind noch unbekannt.

Basierend auf unseren Einschätzungen und Erfahrungen liegt es aber nahe, dass die zweite Staffel entweder Ende 2024 oder Anfang 2025 erscheinen wird. Da die erste Staffel 12 Folgen umfasste und auf Deutsch verfügbar war, ist es wahrscheinlich, dass die zweite Staffel ebenfalls zwischen einer Episodenanzahl von 12 oder 24 Folgen liegen wird.

Die zweite Staffel wird vermutlich wieder auf Crunchyroll und der offiziellen Kaiju No. 8-Seite zu sehen sein und ebenfalls eine deutsche Synchronisation nach Release nachgereicht bekommen – wie schon die erste Staffel.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Kaiju No. 8 oder habt ihr schon den Manga davor gelesen?