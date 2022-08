Während der Opening Night Live wurde eine Videospiel-Umsetzung der kultigen Horrorkomödie Killer Klowns from Outer Space aus den 80er-Jahren angekündigt. Bei der Entwicklung ist der Executive Director des Friday 13th-Spiels mit an Bord und genau wie bei diesem Titel handelt es sich bei den Killer Klowns um einen asymmetrischen Multiplayer. Dieses Mal erwartet uns allerdings ein 3vs7-Konzept, bei dem drei Spielende in die Rolle der Alienclowns schlüpfen und Jagd auf die anderen Spieler*innen machen.

Der Titel soll Anfang 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Series X/S erscheinen.