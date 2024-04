Kingdom Come: Deliverance 2 - Erster Trailer enthüllt das kommende Mittelalter-Epos

Sechs Jahre haben sie daran gewerkelt, jetzt endlich ist das erste Bildmaterial da: Im fulminaten Revealtrailer zeigen das tschechische Entwicklerstudio Warhorse erstmals sein kommendes Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2.

Das Spiel setzt die im ersten Teil begonnenen Geschichte um den vermeintlichen Schmiedesohn Heinrich und dessen Rachefeldzug gegen den Mörder seines Vaters fort. Eingebettet ist die Handlung in den realen böhmisch-ungarischen Thronstreit um das Jahr 1403.

Statt nur einer offenen Spielwelt wie in Teil eins, bietet euch Kingdom Come 2 gleich zwei weitläufige Maps. Neue Waffen, Städte und ein einsteigerfreundlicheres Kampfsystem versprechen haufenweise Spaß für Mittelalter-Fans. Trotz aller Neuerungen wollen die Entwickler jedoch den Stärken des ersten Teils treu bleiben und setzen bei der Darstellung des mittelalterlichen Lebens auf ein hohes Maß an Geschichtstreue.