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Kingdom Come Deliverance - Teaser-Trailer enthüllt das Brettspiel zum Warhorse-RPG

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Kingdom Come Deliverance - Teaser-Trailer enthüllt das Brettspiel zum Warhorse-RPG

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Tobias Veltin
02.07.2026 | 14:30 Uhr

Kingdom Come Deliverance bekommt eine Brettspiel-Umsetzung. Darin schlüpft ihr in die Rolle von Bauern, die sich im mittelalterlichen Böhmen zu einflussreichen Personen hocharbeiten müssen und dafür Quests erledigen, Ausrüstung kaufen und Nebenaufträge erfüllen. 

Das Brettspiel stammt aus der Feder der beiden Autorengrößen Vlaada Chvátil und Tomáš Holek. Die englische Version erscheint im Herbst bei Czech Games Edition, die deutsche Übersetzung ist beim Heidelbär Verlag für Anfang 2027 angekündigt. 
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Kingdom Come: Deliverance

Genre: Rollenspiel

Release: 13.02.2018 (PC, PS4, Xbox One), 15.03.2024 (Switch)

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