Kingdom Hearts 4 und weitere Spiele zum 20-jährigen Jubiläum mit Trailer enthüllt

11.04.2022 17:51 Uhr

Square Enix hat das große Jubiläum zum 20-jährigen Geburtstag von Kingdom Hearts gebührend mit einem Blick in die Zukunft der Reihe gestartet. So wurde das Finale von Kingdom Hearts: Dark Road endlich mit einem Datum versehen und es kommt noch ein weiteres neues Mobile-Game.

Aber der Star des Videos ist am Ende: Kingdom Hearts 4. Square Enix startet einen komplett neuen Arc namens The Lost Master und lässt Sora sieben Tage nach den Ereignissen aus Teil 3 in einer Welt aufwachen, die sich unserer ähnelt. Worum es aber genau geht und warum Strelitzia, eine verstorbene Figur aus Kingdom Hearts Union Cross da ist, weiß niemand so genau. Es wird bisher vermutet, dass Sora durch deutlich "realistischere" Welten dieses Mal reisen muss und sogar Star Wars dabei sein könnte.

Kingdom Hearts 4 hat noch keinen offiziellen Release-Termin oder eine Angabe für die Plattformen. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Spiel zumindest für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint.