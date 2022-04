Kingdom Hearts 4 könnte Open World und Star Wars-Welt bekommen

Kingdom Hearts 4 kommt! Aber damit noch nicht genug: Seitdem der Trailer zum neuen Teil der abgefahrenen Disney-Crossover-Reihe veröffentlicht wurde, nehmen ihn die Fans natürlich auseinander. Dabei haben sie Hinweise darauf gefunden, dass wir in Kingdom Hearts 4 womöglich sogar eine Star Wars-Welt besuchen könnten. Aufgrund einer offiziellen Beschreibung glauben manche Fans sogar, dass uns im neuesten Hauptteil der Reihe vielleicht eine Open World erwartet.

Kingdom Hearts 4-Trailer enthält vielleicht schon Hinweise auf Star Wars-Crossover

Darum geht's: Kingdom Hearts 4 wurde überraschend angekündigt. Im Rahmen des Geburtstags-Events zum 20-jährigen Jubiläum wurde direkt auch schon ein Trailer gezeigt, in dem dann sogar direkt Gameplay zu sehen war.

44 2 Kingdom Hearts 4 Mit Gameplay-Trailer angekündigt: Es sieht fantastisch aus

Kommt eine Star Wars-Welt? Im Trailer zu Kingdom Hearts 4 ist ein Wald zu sehen, der vielleicht nicht von ungefähr ziemlich an den Waldmond Endor im Star Wars-Universum erinnert. Die Bäume passen, einen sehr ähnlichen Wasserfall wie in Star Wars Battlefront gibt es auch.

Aber das Wichtigste Detail könnte ein AT-ST- oder AT-AT-Fuß sein, der womöglich in einer Einstellung rechts oben zu sehen ist:

Auch wenn das Ganze dadurch natürlich noch nicht bestätigt ist, würde es durchaus Sinn ergeben. Immerhin gehört auch Star Wars mittlerweile zur großen, allumfassenden Welt der Disney-Franchises. Die Marke würde sich dementsprechend ganz hervorragend für einen Kingdom Hearts-Auftrit eignen und der Exklusiv-Lizenzdeal mit EA liegt auch in der Vergangenheit.

Bekommt Kingdom Heart 4 eine Art Open World?

Fans hoffen auf Open World: Eine offizielle Ankündigung dazu gibt es nicht, ihr solltet euch also nicht zu früh freuen. Aber einige Fans interpretieren die offiziellen Beschreibungstexte zu Kingdom Hearts 4 auf der Square Enix-Webseite so.

Dort heißt es nämlich, die "weitläufige Stadt" Quadratum liege "in einer prachtvollen, realistischen Welt, wie ihr sie noch nie in der Kingdom Hearts-Serie zu Gesicht bekommen habt."

Und wisst ihr, was wir auch noch nie in der Kingdom Hearts-Serie zu Gesicht bekommen haben? Eine Open World. Dementsprechend könnte uns also vielleicht eine Art Open World-Hub erwarten, von dem aus wir in die verschiedenen Welten reisen.

Was denkt ihr über die Ankündigung und für wie realistisch haltet ihr eine Open World oder ein Star Wars-Crossover?