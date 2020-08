Kingdoms of Amalur: Erste Gameplay-Szenen aus dem Remaster

28.08.2020 13:46 Uhr

Bevor das Remaster zu Kingdoms of Amalur am 08. September 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheint, hat Publisher THQ Nordic jetzt einen ersten Gameplay-Trailer zur Neuauflage des Action-Rollenspiels veröffentlicht. Zu sehen ist der Pfad der Raffinesse, auf dem ihr euch als stiller Jäger oder rücksichtloser Schurke den Gefahren stellt.