Kirby 64 - Der Klassiker erscheint am 20. Mai bei Nintendo Switch Online

13.05.2022 17:25 Uhr

Nintendo Switch Online bekommt regelmäßig neue Retro-Spiele geboten. Jetzt steht am 20. Mai ein neues N64-Spiel in den Startlöchern und Star des Spiels ist niemand geringeres als Kirby. In seinem 64-Bit-Abenteuer springt die rosa Knutschkugel herum und kann die Fähigkeiten der Gegner nicht nur kopieren sondern auch kombinieren.

