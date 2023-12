KonoSuba - Der Start der dritten Staffel wurde mit einem japanischen Trailer vorgestellt

Die Anime-Umsetzung von KonoSuba: God’s Blessing On This Wonderful World! geht 2024 in die dritte Staffel und zeigt im Trailer einen ersten Ausblick. Season 3 läuft demnach ab April 2024 im japanischen Fernsehen.

Im Anime geht es um Kazuma Satou, dessen Leben durch einen Autounfall auf den Kopf gestellt wird. Statt zu sterben, wacht er bei einem jungen Mädchen, das sich als die Göttin Aqua entpuppt, auf. Sie lässt ihm die Wahl: Entweder er geht in den Himmel oder er wird in einer Fantasy-Welt wiedergeboren.