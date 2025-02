KOTOR - Video-Rückblick zu Star Wars: Knights of the Old Republic

2003 veröffentlichte Bioware Star Wars: Knights of the Old Republic und legte damit den Grundstein für einen ganz neuen Stil an Rollenspielen. Wir blicken zurück auf dieses Gerne-prägende RPG und fassen zusammen, worum es in KOTOR ging und warum das Spiel so besonders war.

Ihr wollt Star Wars: Knights of the Old Republic spielen, hier gibt's eine Anleitung für moderne Systeme.