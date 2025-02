La Quimera ist der neue Shooter der Metro-Macher und wow, ist das eine Grafik-Bombe

Von der Post-Apokalypse in die Sci-Fi-Zukunft: Mit La Quimera kündigen die früheren Metro-Entwickler von Reburn (zuvor 4A Games Ukraine) einen neuen Ego-Shooter in einem ausgefallenen Szenario an.

Angesiedelt in futuristischen Mega-Städten und Dschungeln Lateinamerikas, dreht sich La Quimera um eine Exklave von Söldnern, die gegen feindliche Fraktionen in den Kampf ziehen. Dabei kommen High-Tech-Waffen und Exo-Suits zum Einsatz, aber auch die traditionelle Sagenwelt der Region spielt eine Rolle.

Die Entwickler versprechen einen Mix aus intensivem Gunplay und einer berührenden Story. La Quimera ist wahlweise allein oder im Koop mit bis zu drei Spielern gleichzeitig spielbar. Einen Termin gibt es noch nicht, der Release ist für PC und noch nicht näher definierte Konsolen geplant.