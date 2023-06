Layers of Fear zeigt dank Unreal Engine 5 den Horror der nächsten Generation

Layers of Fear ist gleichzeitig Reboot und Kompilation der beiden gleichnamigen Horrorspiele von Bloober Team und ist am 15. Juni für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Der Titel schickt euch in ein verlassenes Haus, in dem ihr über Kunstwerke die teilweise tragischen Geschichten über die dahinterstehenden Künstler*innen erfahrt.

Im Fokus steht dabei die Erkundung aus der First-Person-Perspektive. Dank Unreal Engine 5 sieht der Titel dabei extrem realistisch und dadurch natürlich besonders gruselig aus. Wer die ersten beiden Spiele kennt, wird vieles wiedererkennen, die Entwickler*innen haben aber auch viele neue Wendungen und Hintergründe eingebaut.