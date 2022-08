Layers of Fears lehrt uns das Fürchten im neuen gamescom 2022-Trailer

Mit Layers of Fears erwartet uns eine Horror-Sammlung für PS5, Xbox Series X/S und den PC, die die Ableger von Bloober Teams Layers of Fear-Reihe in der Unreal Engine 5 neu auflegt. Mit dabei sind Layers of Fear, die Erweiterung Layers of Fear: Inheritage sowie Layers of Fear 2. Der neue gamescom 2022-Trailer zeigt uns Gameplay.

Layers of Fears soll 2023 erscheinen.