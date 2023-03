LEAP ist ein Multiplayer-Shooter mit Sci-Fi-Setting von den Blue Isle Studios, der am 1. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen ist. Im Spiel können bis zu 40 Spieler*innen in großen Schlachten gegeneinander antreten. Es gibt verschiedene, teilweise futuristische Waffen und eine Auswahl an Exosuits, die euch neue Fähigkeiten wie ein Jetpack oder einen Greifhaken verleihen.