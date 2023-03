LEGO 2K Drive - Erster Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune

Nachdem LEGO 2K Drive gestern angekündigt wurde, folgte heute der erste Trailer, der den neuen Open-World-Racer genauer vorstellt. Neben dem klassischen LEGO-Humor gibt es auch sonst jede Menge Chaos zu bestaunen. Die Spielwelt bietet offenbar viele unterschiedliche Regionen und auch die Fahrzeugauswahl ist groß.

Vorab war schon klar, dass ihr euch eigene Autos zusammenbasteln könnt. Scheinbar gibt es auch eine Wechselmechanik wie bei The Crew 2. Wenn ihr vom Land ins Wasser springt, verwandelt sich euer Untersatz in ein Boot und andersherum. Es gibt außerdem eine Vielzahl an Herausforderungen und Missionen. Kollege Tobi freut sich auch schon besonders auf den Titel.