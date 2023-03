Lego 2K Drive ist ein neues Open World-Rennspiel im Lego-Universum.

Entwickler Visual Concepts und Publisher 2K haben ein neues Lego-Rennspiel angekündigt. Es trägt den Titel Lego 2K Drive und erscheint am 19. Mai für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, die Switch und den PC. Schon jetzt lässt sich der Titel in drei Varianten vorbestellen, zwei davon enthalten einen Season Pass.

Ich hatte zwar die Teaser zur Enthüllung in den vergangenen Tagen registriert, aber vergleichsweise unbeteiligt zur Kenntnis genommen. Mit dem offiziellen Reveal hat sich das aber schlagartig geändert und ich wundere mich selbst, dass ich mal derart Lust auf ein Lego-Rennspiel haben würde.

Die wichtigsten Infos zum Spiel im Überblick:

Open World-Rennspiel

arcadiges Gameplay

thematisch unterschiedliche Biome

etliche Rennen, Minispiele, Herausforderungen und Sammelgegenstände

Editor für eigene Fahrzeuge

Sinlgeplayer und Online-Multiplayer für bis zu 6 Spieler*innen

Zwei-Spieler*innen-Splitscreen

Story-Modus

Tobias Veltin Mit Lego spielte Tobi vor allem in seiner Kindheit. Die Videospiele mit der Marke im Titel beobachtete er zwar stets interessiert und spielte auch den ein oder anderen davon, wirklich vom Hocker reißen konnte ihn aber keiner. Mit einer Ausnahme: Lego City Undercover für die Wii U kam im Jahr 2013 aus dem Nichts und gewann mit tollem Humor, vielen cleveren Ideen und seiner ganz erfrischenden Art Tobis Herz. Von Lego 2K Drive erhofft er sich ähnliches.

Drei Gründe für meine Lego-Racer-Euphorie

Nachdem sich die erste Euphorie nun etwas gelegt hat, habe ich drei Gründe identifiziert, warum ich so viel Lust auf den neuen Lego-Racer habe:

1. Die Ausrichtung

Lego 2K Drive ist ein Arcade-Racer in einer offenen Spielwelt. Da drängen sich natürlich Parallelen zur Forza Horizon-Serie auf, von der ich ein Riesen-Fan bin. Sollte das Lego-Rennspiel auch nur einen annähernd so guten Gameplay-Flow hinbekommen (mit der hervorragend verwobenen Mixtur aus Rennen und Nebenaufgaben) wie die Horizon-Titel, wird mich das Ding garantiert abholen.

2. Es ist kein Lizenztitel

Zugegeben, die zahlreichen auf Lizenzen basierenden Lego-Spiele sind klasse und auch ich spiele sie ziemlich gerne. Am besten haben mir aber stets die Lego-Spiele gefallen, in denen sich die Entwickler*innen nicht an gewisse Vorgaben halten mussten, sondern sich frei entfalten konnten. Das Paradebeispiel ist hier sicherlich Lego City Undercover, das bis heute einer meiner absoluten Lieblingsspiele ist. In Lego 2K Drive erhoffe ich mir ähnlich viele Überraschungen.

3. Der Auto-Editor

Laut der ersten offiziellen Informationen im Spiel wird es möglich sein, in einem Editor komplett eigene Fahrzeuge aus knapp 1000 unterschiedlichen Lego-Teilen zu basteln. Auch wenn das natürlich deutlich von den 4000 entfernt ist, die es aktuell im "echten" Lego-Portfolio gibt, freue ich mich jetzt schon darauf, wilde Konstruktionen im Editor zu erstellen.

Das Spiel könnte vor allem Forza Horizon-Fans abholen.

Als vierten Punkt könnte ich hier noch den geplanten Koop-Modus aufführen, aber da will ich erstmal abwarten, wie der genau funktioniert – und ob der eventuell schon etwas für meine kleine Tochter wäre. Für mich persönlich ist Lego 2K Drive in jedem Fall der spannendste Lego-Release seit langer Zeit und ich würde am liebsten jetzt schon losdüsen. Bis Mai ist es ja glücklicherweise nicht mehr allzu lange hin.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr Lust auf Lego 2K Drive?