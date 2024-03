LEGO Animal Crossing: Das ist das größte Set im Speed-Build

LEGO und Nintendo haben vor kurzem die zweite große Themenreihe gemeinsam in der Klemmbausteinwelt gestartet. Mit Animal Crossing gibt es jetzt fünf Sets mit denen ihr eure eigene Animal Crossing-Welt bauen könnt. Wir haben für euch das größte Set 'Nooks Laden und Sophies Haus' (535 Teile für 75 Euro in der UVP) gebaut. Wie das abläuft zeigen wir euch in unserem Speed-Build.

Unsere Meinung zu allen LEGO Animal Crossing-Sets findet ihr hier.