Len's Island: Neues Survival-Spiel mit 8-Spieler-Koop jetzt bei Steam in Version 1.0 erschienen

Len's Island startete vor acht Jahren als Soloprojekt des Australiers Julian Ball. Mittlerweile ist das kleine Entwicklungsteam Flow Studios entstanden und hat das Survival-Spiel mit optionalem Koop-Modus nach der Early Access-Phase jetzt in Version 1.0 veröffentlicht.

In der Vogelperspektive erkundet ihr eine prozedural generierte Open World, sammelt Ressourcen und baut eure Basis detailliert aus. Das passiert größtenteils friedlich, außer ihr zieht in die Dungeons, in denen ihr es mit Monstern zu tun bekommt.

Len's Island unterstützt bis zu 8 Leute im Koop und ist derzeit bei Steam erhältlich.