Level Zero - Erstes Gameplay zum Horror-Multiplayer

Level Zero ist ein asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel von DogHowl Games, das 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Im Spiel muss ein Team aus vier Forschenden versuchen, die Energie in einer Station wiederherzustellen. Gleichzeitig werden sie aber von zwei Aliens, die ebenfalls von Spieler*innen kontrolliert werden, gejagt.

Der Einsatz von Licht soll dabei eine große Rolle spielen, um Aliens zu verlangsamen und zu stoppen. Mehr über den Titel erzählt euch Samara in ihrer Spielvorstellung.