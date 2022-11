Level Zero: Der neue Multiplayer-Horror bringt starke Alien Isolation-Vibes mit

Genre: Multiplayer-Horror Entwickler: DogHowl Games Plattform: PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen Release: 2023

Flackernde Lichter, eine düstere Raumstation, die lauernde außerirdische Bedrohung, die euch an den Fersen klebt, während ihr versucht, zu entkommen - Lässt sich diese bedrohliche Weltraum-Gruselstimmung eines Alien: Isolation wohl in ein Multiplayer-Erlebnis transferieren?

Nun, ob das kommende Horrorspiel Level Zero das leisten kann, muss sich noch zeigen, aber der Trailer weckt schon mal Hoffnung. Das asymmetrische Spielkonzept erinnert eher an Dead by Daylight als an Amanda Ripleys Abenteuer, allerdings mit dem Unterschied, dass hier 4vs2 statt 4vs1 angesagt ist.

Gegen Aliens, Zeit und Dunkelheit

Die Story von Level Zero ist denkbar simpel, aber es geht bei diesem Spiel auch vielmehr um die Gruselatmosphäre und das Spielprinzip: Wir schreiben das Jahr 2058 und eine mutige Gruppe Forschender ist auf Erkundungstour im All unterwegs. Ziel der Reise ist der Planet Turion; hätte das Team jedoch vorher gewusst, was es dort wartet, hätte es diese Pläne wohl noch mal überdacht. In den Schatten lauern nämlich äußerst tödliche Alienmonster - was auch sonst?

Dummerweise kann das Forschungsteam gar nicht so einfach fliehen, da es zunächst einmal die dafür nötigen Systeme reparieren muss. Natürlich setzen die Aliens aber alles dran, dass das nicht geschieht.

Licht gegen Alien-Skills: Dazu können die beiden Monster Spezialfähigkeiten nutzen, beispielsweise um das Herzklopfen ihrer Opfer auszumachen. Die vier Forschenden setzen dagegen Licht ein, um sich die Kreaturen vom Leib zu halten. Mit verschiedenen Mitteln, wie UV-Licht, Fackeln und Leuchtgeschossen können sie die Aliens aufhalten oder sogar verletzen. Andere Waffen gibt es allerdings nicht und die Kreaturen können wiederum die Elektrizität manipulieren und Lichtquellen ausschalten.

Nur ein einziger Mensch muss überleben, bis die Systeme repariert sind, um den Sieg für das Team zu holen. Wer aber stirbt, während andere genau das versuchen, kann immer noch auf andere Weise aktiv am Geschehen teilnehmen. In dem Fall steuert ihr eine Drohne, mit der ihr eurem Team helfen könnt, indem ihr Objekte markiert, euren Kolleg*innen Items zukommen lasst oder sogar die Aliens aufspürt. Wer schnell ist, kann verstorbene Forschenden aber auch wiederbeleben. (via IGN).

Mehr Horrorspiele gesucht? Bestimmt ist hier was für euch dabei:

Allerdings ist es nicht ganz so leicht, wie es nun vielleicht klingt, den Sieg für das Forscherteam zu holen. Neben der Dunkelheit, in der ihr zum Beispiel eine Werkzeugkiste finden müsst, ist auch die Zeit euer Feind, denn euch bleiben nur 30 Minuten, um alles zu reparieren. Zudem ist zu bedenken, dass die Alien-Killer - anders als in DbD - im Team agieren und sich taktisch absprechen können.

2023 könnt ihr euch selbst auf die eine und die andere Seite schlagen. Wann genau, wissen wir aber noch nicht. Das Spiel erscheint für den PC und außerdem für Xbox- und PlayStation-Konsolen.

Habt ihr Lust auf das Spiel bekommen und was erhofft ihr euch von dem Titel?