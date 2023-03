Lies of P - 11 Minuten neues Gameplay aus dem Pinocchio-Soulslike

Lies of P ist ein neues Action-RPG von Round8 Studio, das im August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Das Spiel erzählt dabei die Geschichte um Pinocchio neu und führt Spieler*innen in eine albtraumhafte Welt voller Monster und anderer Gefahren.

Ein neues Video zeigt jetzt knapp 11 Minuten Gameplay aus dem Titel, das stark an die Souls-Spiele erinnert. Einzelne Gegner, eine düstere Atmosphäre und ein dynamisches Kampfsystem, in dem Ausweichen überlebenswichtig ist. Die Spielwelt ist verzweigt und bietet versteckte sowie alternative Routen.